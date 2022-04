Мы уже писали, что широко разрекламированное масштабное российское наступление в Украине развивается ни шатко, ни валко. Представитель Пентагона в беседе с британской газетой The Financial Times отметил, что российские войска сталкиваются с жестким сопротивлением Украины. По данным США, России удалось продвинуться юго-восточнее и юго-западнее Изюма и в сторону Славянска в Донецкой области и Барвенково в Харьковской.

Хотя под Изюмом сосредоточена самая большая российская группировка, ей не удается наступать в классическом смысле. Фактически идет постоянная разведка боем с довольно большими потерями наступающих. При этом продвижения в последние дни либо совсем нет, либо оно измеряется метрами.

Аналогичное положение в районе Гуляйполя в Запорожской области. Там российское наступление вообще остановилось и противник даже не предпринимает каких-либо действий.

В Херсонской и Николаевской областях идет постепенное вытеснение российских войск с занятием нескольких населенных пунктов. Все попытки противника наступать в направлении Кривого Рога в Днепропетровской области не увенчались успехом. Наоборот, ему пришлось отступить на исходные позиции.

По данным украинского Генерального штаба под Изюмом началась перегруппировка российских войск. В частности, изрядно потрепанные батальонные тактические группы (БТГ) пытаются соединить и тем самым из двух-трех создать одну, но с численностью хотя бы 700-800 человек вместо 1000-1200 как положено по штату. Украинские военные с удивлением обнаружили, что экипажи российских танков состоят из двух человек вместо трех. Сказывается острая нехватка личного состава практически во всех частях и родах войск.

Несмотря на то, что противник продолжает штурмовые действия с целью дальнейшего наступления, украинские войска проводят отдельные контрнаступательные операции с целью улучшения тактического и оперативного положения.

Как сообщило командование Сухопутных войск, «Силами штурмового подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) под руководством командующего Сухопутных войск Вооруженных сил (ВСУ), генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая в Харьковской области».

Командование операцией на столь высоком уровне связано с большой важностью освобождения этого населенного пункта.

Во-первых, село находится в 20 км от границы с Белгородской областью России на стратегической трассе Белгород — Харьков. По этой трассе противник доставлял боеприпасы и подкрепления группировке под Изюмом. Теперь этот путь перекрыт и придется удлинить логистические составляющие снабжения российских войск. С этим у российских войск и так проблемы, теперь они еще добавятся.

Во-вторых, противник отсюда осуществлял артиллерийские обстрелы жилых кварталов Харькова, особенно Салтовского района. Также к северу от Харькова были освобождены населенные пункты Безруки, Слатино, Прудянка. И все они находятся близко к границе с Россией.

Одновременно части ВСУ продвинулись от Харькова в восточном направлении и освободили села Кутузовка и Момотово. Тем самым у изюмской группировки российских войск появляется опасность флангового удара с запада с отсечением от границы с Белгородской областью. Пока это только угроза. В ближайшие дни такое наступление ВСУ осуществлять не будут, но есть о чем задуматься командованию всей группировки. Во всяком случае, напрашивается поворот части ее сил от южного основного направления удара на восток для отражения возможного наступления ВСУ во фланг с запада. Так или иначе придется пойти на некоторое распыление сил и средств и уменьшить состав изюмской группировки. Негативные последствия для наступления очевидны.

В Москве постепенно приходят к мысли, что цели и задачи наступления выполнены не будут, и поэтому пытаются закрепиться на захваченных территориях. В том числе и пропагандистскими мероприятиями типа проведения референдумов в Херсонской и части Запорожской областях по присоединению к тем или иным российским регионам или провозглашения так называемых республик. Киев жестко предупредил, что в случае проведения так называемых референдумов, он выходит из переговорного процесса и дальше война до полной и безоговорочной капитуляции агрессора.

Тем не менее, из-за отсутствия военных успехов в Кремле пытаются их компенсировать подобными референдумами. Оно и понятно. Возможность найти хоть какую-то мирную формулу после переговоров в Стамбуле безвозвратно утеряна. Киев не согласится на любые переговоры, не включающие полный вывод российских войск не только из Донбасса, но и из Крыма. Москва на это пойти не может и наступил дипломатический тупик. Выход из него будут искать уже военные ВСУ.

Вообще дыхание войны все больше ощущают на себе жители приграничных с Украиной регионов России. Чуть ли не каждый день приходят сообщения о взрывах на нефтяных хранилищах и складах боеприпасов в Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областях.

Вот недавно прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском. Местные чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ. «Во время выполнения действия, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию РФ, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда». Из сообщения непонятно чьи это снаряды. Скорее всего, местной ПВО, которая стреляла неизвестно в кого и во что.

Вообще с точки зрения российской пропаганды все это странно. Ведь и военные, и штатские пропагандисты на всех федеральных каналах денно и нощно утверждали, что доблестная российская армия полностью расправилась с украинской военной авиацией и ПВО. И тут со стороны Украины в Брянской области заметили самолет. Так расправились или нет. What is the question?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищаться от российской военной агрессии любым способом, в том числе ударами по складам и базам в российском пограничье. По его словам, мир признает это право нашей страны, поскольку именно Россия напала на Украину, и убивает ее мирных граждан.

Международные новости тоже не радуют кремлевских обитателей.

Глава Министерства горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлич представила общественности новую программу по снижению энергетической зависимости от России.

Министр сообщила о планах усилить и ускорить переход Сербии на зеленую энергетику. Параллельно страна резко снизит закупки газа у российского «Газпрома» путем диверсификации источников. Новыми поставщиками станут Азербайджан и Греция. Уже в 2023 году будет готова инфраструктура для поставок греческого сжиженного газа через Болгарию. В сентябре того же года Сербия подключится к газопроводу из Азербайджана благодаря чему будет получать трубопроводное голубое топливо. И это единственный более или менее близкий партнер России на Балканах. Как говорится, редеют ряды.

Моральное и психологическое состояние российской армии на очень низком уровне. Характерный эпизод.

По сообщению ГУР МОУ «В оккупированной Киселевке (Херсонская область — авт.) произошла перестрелка между бурятами и чеченцами из состава российских войск. В ночном инциденте участвовало по более 50 человек с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока не известно».

Одной из причин конфликта явилось нежелание бурятов вести наступательные боевые действия и в неравноправных условиях с чеченцами. Как говорится в сообщении, «Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве заградительных отрядов. Их задача… открывать огонь по тому, кто пытается отступать».

Еще одна причина перестрелки — неравномерность распределения награбленного, потому что основную выгоду от мародерства получают все те же чеченцы. Буряты, известные своим мародерством в Киевской области обижаются. За что они воюют за тысячи километров от дома. И погибают сотнями.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дополнил сообщение ГУР МОУ. «Буряты победили, говорят. Я всегда в них верил. … А кадыровцы — тик-ток-войска, если их не снимают, они дерутся очень плохо». То еще воинство собрал Путин.

Постепенно в Киев возвращаются иностранные посольства и дипломаты. В частности, посольство Азербайджана возвратилось в украинскую столицу. Об этом говорится на его сайте. «Начиная с 29 апреля 2022 года, посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило свою деятельность в Киеве». Очень хороший знак для наших стран.

Как отмечают как украинские, так и зарубежные военные эксперты в действиях противоборствующих войск наступило некоторое равновесие. Оно неустойчивое и украинская армия по мере поступления вооружения от наших западных партнеров будет стараться его изменить в свою пользу.

Есть все основания полагать, что в середине мая наступит перелом и начнется изгнание агрессора с территории Украины.