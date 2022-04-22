Взрывное устройство сработало в мечети в провинции Кундуз в Афганистане.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в пятницу афганское агентство Aamaj News.

Мечеть расположена в районе Имам Сахиб провинции Кундуз, в северной части страны.

Заместитель министра культуры и информации во временном афганском правительстве, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан», Забихулла Муджахид на своей официальной странице в Twitter подтвердил данные о 33 погибших. По его словам, еще 43 человека получили ранения.

«Мы с прискорбием узнали о том, что сегодня днем в мечети в районе Имам Сахиб провинции Кундуз произошел взрыв. 33 человека, в том числе дети, были убиты, еще 43 получили ранения. Мы осуждаем это преступление, желаем погибшим попадания в рай, а раненым — скорейшего выздоровления», — подчеркнул Муджахид. Он также добавил, что «виновниками произошедшего являются бунтари и зловредные элементы», для поимки которых движением «Талибан» прилагаются «серьезные усилия».