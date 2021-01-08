При сохранении тенденции потепления климата в Азербайджане забудут как выглядит снег

«Снежная погода обычно приходится на январь-февраль. В последние десятилетия наблюдается снижение количества таких дней. С первых дней января наблюдается довольно умеренная безветренная погода. Могу сказать, что снега в ближайшие недели не ожидается».

Как сообщает АПА, об этом на странице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook написала руководитель Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева. Она отметила, что сейчас наблюдаются погодные условия, не соответствующие зимнему сезону, уменьшается количество морозных и снежных дней.

Она также отметила, что холодные воздушные потоки не проникают на территорию страны, поэтому температура воздуха на 2 градуса выше многолетней нормы: «В ближайшие дни мы не ожидаем существенных изменений погодных условий. Температура воздуха будет колебаться в пределах нормы с небольшой положительной разницей».

По словам Умайры Тагиевой в последние десятилетия наблюдается потепление климата. Потепление на территории страны происходит неравномерно: «В некоторых регионах показатели выше, например, на 1.4 градуса, а в некоторых регионах на 0.8 градусов. Как видно, в результате потепления количество морозных дней в зимние месяцы значительно сократилось. Если наблюдается снижение, то осадки выпадают уже не в виде снега, а в виде дождя. Отмечается и снижение количества осадков. Такая проблема наблюдается не только в Азербайджане, но и во многих странах, это является проявлением климатических изменений».