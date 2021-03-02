Президенты Турции и Франции впервые за полгода проведут прямые переговоры

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет во вторник вечером переговоры со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции.

Как передает ТАСС, об этом агентству Agence France-Presse (AFP) сообщили в администрации Макрона.

Отмечается, что это будут первые за полгода переговоры двух лидеров, которые за это время неоднократно выступали с выпадами в адрес друг друга. Начало видеоконференции запланировано на 18:00 по местному времени (21:00 по Баку), сколько она продлится — неизвестно.