Президенты Турции и Азербайджана обсудят накопившиеся вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 февраля прилетит в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, ходе визита Р.Т.Эрдоган примет участие в заседании Совета стратегического партнерства высокого уровня Турция-Азербайджан. В рамках визита планируется также подписание ряда документов. Собеседник агентства уточнил, что, в частности, это будут документы в сфере торговли.

Комментируя «Зеркало» визит Эрдогана в Баку, политолог Ильгар Велизаде, сказал, что интенсивность контактов между лидерами двух стран настолько высока, что несколько месяцев перерыва в общении в формате личных встреч приводит к тому, что накапливаются определенные темы для обсуждений.

«В этом смысле визит президента Турции в Баку очень важен. Эрдоган был в Баку в октябре прошлого года на саммите тюркоязычных государств. За прошедший промежуток времени произошло много изменений и в региональной и международной политике. В частности нужно отметить, что у нас прошли парламентские выборы, активизировался переговорный процесс по Нагорному Карабаху», — отмечает аналитик.

С другой стороны, Турция находится в сложном положении, добавил он.

По его словам, назревают кризисные события в восточном Средиземноморье, уязвлены интересы Турции в Идлибе, «в этой связи есть нужда встретиться и обсудить проблемы текущей повестки дня».

Эксперт также добавил, что имеют значение также и двусторонние отношения.

«Турецкую сторону также будет интересовать постпарламентская обстановка в Азербайджане и как будет развиваться внутриполитическая ситуация дальше. Со своей стороны Азербайджан заинтересован в стабильности этой страны, так как мы вложили огромные суммы в турецкую экономику, и конечно, хотелось бы, что эти вложения окупились», — полагает аналитик.

Велизаде также ометил, что и карабахский вопрос важен для наших стран, Эрдоган не раз заявлял, что проблема Азербайджана – это проблема и Турции.

«Диалог между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении показал, что армянская сторона не собирается отходить от тех позиций, которые занимает. Более того, были сделаны заявления, которые затрагивают интересы Турции», — подчеркнул он.

Говоря о возможном кризисе в отношениях Турции и России, а также о рисках возвращения ситуации к 2015 году, когда из-за сбитого российского самолета страны были на грани войны, политолог, сказал, что такую вероятность исключать нельзя.

«Я бы даже сказал, в этой ситуации она очень вероятна, но в 2015 году не работала прямая линия между лидерами Турции и России. Сейчас же прямая линия между странами работает, и встреча Чавушоглу с Лавровым это еще раз продемонстрировала. Но считаю, что динамика меняться не будет, Асад продолжит наступление на Идлиб, а Турция будет обороняться. Вопрос в том, как будет вести себя Россия, сейчас Москва и Тегеран сильно помогают Асаду», — сказал он.

Эксперт считает, что если российские ВКС не будут активно участвовать в операциях Асада, то это, возможно, снизит накал в отношениях между странами.

«Ситуацию может спасти встреча президентов Турции и России, где стороны придут к согласию. Пока же российская сторона к этой встрече не готова, тянет время для того, чтобы Асад взял больше территорий. Такая ситуация продолжится в ближайшее время», — резюмировал он.