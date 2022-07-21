Президенты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана 21 июля на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал момент подписания документа историческим.

«Уверен, что этот важный документ окажет положительное влияние на процессы дальнейшего сближения наших стран, нашего региона, и консолидацию совместных усилий в преодолении возникающих вызовов и угроз современности. Это исторический момент, и надеюсь, что данный договор станет надежной основой для всеобщего процветания на пространстве Центральной Азии», — сказал Жапаров.

Главы Таджикистана и Туркменистана доподпишут документ после завершения внутригосударственных процедур в их странах.

Также главы государств по итогам Консультативной встречи приняли совместное заявление и решение о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала, одобрили концепцию взаимодействия стран Центральной Азии, региональную программу «Зеленая повестка для Центральной Азии» и дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы. (azattyk.org)