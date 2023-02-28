Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в казахстанскую столицу, где сегодня планируется его встреча с главами внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских республик в формате С5+1. Это первый визит Блинкена в регион в качестве главного дипломата администрации Байдена, отмечает Reuters.

Госсекретарь США уже провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Во вторник, как ожидается, Блинкен будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Министерская встреча C5+1 будет посвящена вопросам укрепления экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также сотрудничества в области безопасности между США, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, говорится в сообщении.

После визита в Астану Блинкен отправится в Ташкент, где намечены переговоры с официальными лицами о «дальнейшем развитии партнёрства по ряду двусторонних и региональных вопросов». 1 марта он отправится в столицу Индии для участия во встрече министров иностранных дел G20.