Президент Ильхам Алиев поздравил участников азербайджано-турецких военных учений с их успешным завершением.

Президент передал свое поздравление участникам совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что союз Азербайджана и Турции вечен: ”Наш союз непоколебим и вечен».

«Название этих учений — «Братский кулак». Да здравствует турецко — азербайджанское братство!», — сказал глава государства.

К участникам совместных учений обратился также Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что «никто не может разлучить Турцию и Азербайджан.

«Этими военными учениями Турция и Азербайджан продемонстрировали солидарность», — сказал турецкий лидер.