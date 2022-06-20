В Колумбии прошел второй тур президентских выборов, его победителем стал кандидат от левой коалиции Исторический пакт «Колумбия может“ Густаво Петро.

Как передает Росбалт, об этом пишет местная газета El Tiempo.

После подсчета 99,86% бюллетеней Петро получил 50,47% голосов. Его соперник-либерал (от партии „Лига антикоррупционных правителей“) Родольфо Эрнандес набрал 47,27%.

Вице-президентом при Петро стала Франсия Маркес, которая представляет движение за права человека и защиту окружающей среды.

Густаво Петро 62 года. В студенческие годы он был участником леворадикального партизанского «Движения 19 апреля», при его поддержке в 1991 году стал депутатом Палаты представителей Колумбии. С 1994 по 1998 работал в посольстве Колумбии в Бельгии, затем снова стал депутатом Палаты представителей. С 2006 по 2010 год был депутатом Сената (верхней палаты парламента).