Президент итальянского клуба «Ювентуса» Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед привлечены к следствию.

Как передает La Gazzetta dello Sport, им обоим вменяется нарушение финансовой отчетности, в результате которого около 50 миллионов евро не попали под налогообложение.

Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паравичини, а также три сотрудника коммерческого отдела также оказались под следствием. Следствие ведется по финансовым отчетам за последние три сезона.

В рамках дела в туринском и миланском офисах «старой сеньоры» проводятся обыски.