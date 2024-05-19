В «Ювентусе» определились с временным главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, уругвайский специалист Паоло Монтеро, возглавляющий U-19 туринцев, станет временно исполняющим обязанности главного тренера основной команды.

«Старая синьора» выйдет на последние три матча Серии А под руководством 52-летнего специалиста.

Напомним, что Монтеро заменит Массимилиано Аллегри, об увольнении которого стало известно 17 мая. Ожидается, что с сезона-2024/2025 команду возглавит нынешний главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта.