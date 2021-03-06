Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь в борьбе с олигархами

Так он отреагировал на санкции Вашингтона против Игоря Коломойского.

«Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством», – говорится в заявлении на странице офиса главы государства в Facebook.

В сообщении отмечается, что борьба с олигархами необходима Киеву на пути к «экономическому процветанию и евроатлантической интеграции», и президент Украины за два года своего срока уже сделал для этого больше, чем любой из его предшественников.

Борьба ведется и в области уголовного законодательства, и в области экономики путем создания прозрачной конкурентной среды для бизнеса.