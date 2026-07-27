Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор не сможет выступать в течение года из-за травмы, полученной в поединке с американцем Максом Холлоуэем.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

«Макгрегор выбыл на год», — сказал он.

Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом через 65 секунд после начала боя на турнире UFC в Лас-Вегасе. Ирландец травмировал колено в первые секунды и не смог продолжить поединок.

По словам Уайта, у Макгрегора повреждена передняя крестообразная связка колена. Боец сообщил в социальных сетях, что ему предстоит операция, а позднее призвал признать поединок несостоявшимся.