Президент Турции призвал европейских политиков действовать ответственно по всем региональным вопросам

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС оставаться справедливым, беспристрастным и объективным в вопросе разрешения ситуации в Восточном Средиземноморье, где в последнее время наблюдается напряженность между Афинами и Анкарой из-за проведения последней геологоразведочных работ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии турецкого лидера.

«Господин президент заявил, что Греция и некоторые страны — члены ЕС должны выполнять возложенные на ЕС обязательства в рамках справедливости с точки зрения предотвращения эскалации в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Он подчеркнул, что провокационные слова и шаги европейских политиков по региональным вопросам не будут служить решению сложившейся ситуации. Господин президент отметил, что отношение ЕС к Восточному Средиземноморью станет испытанием искренности с точки зрения международного права и регионального мира. Господин президент призвал институты ЕС оставаться справедливыми, беспристрастными и объективными, а также действовать ответственно по всем региональным вопросам, особенно в Восточном Средиземноморье», — сообщается в коммюнике. (ТАСС)