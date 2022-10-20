Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг в Азербайджан с целью участия в открытии Зангиланского международного аэропорта.

Самолет с турецкой делегацией приземлился в Международном аэропорту, построенном в освобожденном от оккупации Зангиланском районе Азербайджана.

В Зангиланском международном аэропорту, где развеваются государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев разрезали красную ленту в знак открытия Зангиланского международного аэропорта в Азербайджане.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что новая воздушная гавань будет служить во благо Азербайджана, и мира в целом.

Зангиланский международный аэропорт – вторая воздушная гавань, построенная на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Главы государств осмотрели территорию аэропорта, построенного за полтора года с участием турецких компаний.