Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает АПА, об этом сообщил Джевдет Йылмаз в своем аккаунте X.

«Мы находимся в Азербайджане — братской стране, печаль которого — наша печаль, а радость — наша радость, Турция и Азербайджан — два государства — одна нация. В рамках программы визита мы примем участие в программе «Встреча делового мира», организованной платформой сотрудничества и солидарности Столетие Турции. Завтра утром мы встретимся с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем мы посетим Аллею почетных захоронений, Аллею шехидов и турецких шехидов в Баку. Далее мы встретимся с премьер-министром Азербайджана господином Али Асадовым и председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Затем мы завершим нашу программу, посетив посольство Турецкой Республики в Баку. Непоколебимое турецко-азербайджанское братство, связанное прочными узами, будет продолжаться вечно», — отметил он.