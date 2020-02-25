Президент Турции посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибудет с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Агентство Анадолу.
В Управлении по связям при администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган примет участие в восьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Турция-Азербайджан.
Участники заседания, которое пройдет под председательством президентов двух стран, обсудят все аспекты двустороннего сотрудничества.
Внимание будет уделено также региональным и международным вопросам.
Ожидается подписание ряда соглашений в разных областях.