Президент Турции посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибудет с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Агентство Анадолу.

В Управлении по связям при администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган примет участие в восьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Турция-Азербайджан.

Участники заседания, которое пройдет под председательством президентов двух стран, обсудят все аспекты двустороннего сотрудничества.

Внимание будет уделено также региональным и международным вопросам.

Ожидается подписание ряда соглашений в разных областях.

| 2020-02-24T23:45:31+00:00 25 февраля 2020, 04:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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