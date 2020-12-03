Президент Турции посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан.

Об этом сообщил Trend в четверг дипломатический источник.

По его словам, визит состоится на следующей неделе.

В настоящее время ведутся работы по подготовке визита Президента Эрдогана в Баку, сказал источник.

«Туран» со ссылкой на информированные военные источники сообщает, что 10 декабря на площади «Азадлыг» в Баку запланирован Парад Победы.

По неподтвержденным официально данным, на Параде примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На площади «Азадлыг» практически завершены подготовительные работы, установлены навесы на трибунах.

По неофициальным данным, в Параде примут участие представители всех родов войск и подразделений, участвовавших во Второй Карабахской войне.