Президент Турции и Генсек НАТО провели совместную пресс-конференцию

Ни одна европейская страна не может позволить себе такую роскошь, как безучастное отношение к вооруженному конфликту и гуманитарной трагедии в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий лидер напомнил, что Анкара на протяжении последних 9 лет противостоит угрозам, источник которых находится в Сирии. «Турция — единственная страна НАТО, сражавшаяся лицом к лицу с ДЕАШ и понесшая потери в этой борьбе», — констатировал глава турецкого государства.

По его словам, НАТО «переживает тот критический момент», когда альянсу необходимо четко продемонстрировать свою «союзническую солидарность» с Турцией.

Президент Эрдоган подчеркнул, что блок должен придавать важное значение обороноспособности Турции и ее борьбе с терроризмом. «Значительная часть наших требований к НАТО заключается в полноценном осуществлении на основе принятых в 2012 и 2015 годах решений мер, направленных на поддержку обороноспособности Турции», — заявил он.

Глава государства отметил, что союзники должны сотрудничать с Турцией «без дискриминации и без политических предусловий».