Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Ашхабаде (Туркменистан) с двухдневным государственным визитом.

В его рамках состоялась встреча турецкого лидера с его туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым один на один.

Затем последовала встреча в расширенном составе с участием делегаций двух стран, в ходе которой были обсуждены вопросы энергетики, туризма и торговли между двумя странами.

Кроме того, Г.Бердымухамедов наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «За вклад в развитие сотрудничества».

Лидер Туркменистана, вручая награду, отметил, что благодаря созидательной деятельности и высокому профессионализму глава Турции внес выдающийся вклад в дело развития своей страны и обеспечения мира и устойчивого развития на международном уровне.