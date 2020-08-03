Президент США подписал документ о приоритетном найме американцев

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о приоритетном найме американцев, призванный предотвратить замещение американских работников иностранными. Как подчеркивается в заявлении Белого дома, администрация Трампа «не потерпит увольнения трудолюбивых американцев в погоне за дешевой иностранной рабочей силой», сообщает Голос Америки.

Напомним, что в апреле 2017 года Трамп подписал указ Hire American Buy American («Нанимай американцев, покупай американское»), преследующий аналогичную цель.

Президент неоднократно подчеркивал необходимость создавать и сохранять рабочие места в стране. «Создавая рабочие места, мы преобразуем жизнь людей», – заявил он, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка в ноябре 2019 года.