Президент Сербии Александар Вучич объявит имя нового премьера в течение 48 часов. Об этом сербский президент заявил в среду по результатам заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии.

«Согласно конституции, я озвучу свое предложение в течение 48 часов — в пятницу вечером или в субботу утром», — заявил Вучич, отметив, что президиум обсуждал две кандидатуры на пост премьер-министра — предыдущего премьера Аны Брнабич и градоначальника Нови-Сада Милоша Вучевича. По словам президента, президиум партии отказался выбирать кандидатуру нового премьера голосованием, предложив выбрать нового главу правительства президенту, как это предписано конституцией.

«Тем не менее оба — и Ана Брнабич, и Милош Вучевич — в любом случае будут в составе нового правительства», — подчеркнул президент.