Президент: Принятие превентивных мер действительно спасло от большой беды

«Работа, связанная с коронавирусом, с самого начала проводилась в Азербайджане в правильном направлении, это видят и одобряют как азербайджанский народ, так и международные организации».

Как передает АПА, об этом сегодня на церемонии открытия центра DOST №3 в Низаминском районе Баку заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сих пор он ежедневно получаю от граждан сотни писем, и все это – письма благодарности, так как принятие превентивных мер действительно спасло от большой беды: «Опять же все познается в сравнении. Какова ситуация в развитых странах, численность населения которых такая же, как в Азербайджане, и в нашей стране? В некоторых из них на сегодняшний день умерли около 10 тысяч человек. В Азербайджане умерших очень мало. В то же время превентивные, ограничительные меры позволили нам предотвратить широкое распространение пандемии, и мы добились этого. Неслучайно, Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает нашу работу в этой области и называет Азербайджан образцовой страной. Это – высокая оценка проделанной нами работы. Не знаю, дана ли такая оценка какой-либо другой стране или нет. Это – действительно логический результат проделанной работы, потому что с самого начала наша основная цель заключалась в том, чтобы уберечь наших граждан от этой болезни. Все остальные экономические вопросы, спад экономики, возможные проблемы в ней перешли на второй план. Хотя мы серьезно занимались и этими вопросами. Однако первым был вопрос здоровья людей, а вторым – их социальное обеспечение. Мы организовали и то и другое».

«Могу сказать, что нам удалось в короткий срок перестроить нашу систему здравоохранения. Здесь я особенно высоко оцениваю деятельность Агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB. Там тоже абсолютное большинство работников – молодежь, которая показала, на что она способна. Потому что в столь сложных условиях система здравоохранения ни одной страны не была готова к этому. Проделать всю организационную работу в таких сложных условиях – это действительно большое достижение. Определение больниц, обеспечение логистической работы, распределение больных по регионам, организация обеспечения содержащихся на карантинном режиме, решение всех этих организационно-логистических вопросов, эвакуация граждан из-за рубежа – мы смогли решить все это в рамках Оперативного штаба, в том числе при активном участии врачей и TƏBİB. Поэтому в конце апреля мы уже увидели, что динамика трех недель позитивна, число инфицированных меньше числа выздоровевших, и перешли к смягчающим мерам. К сожалению, смягчающие меры негативно отразились на числе инфицированных. Однако сегодня ситуация полностью находится под контролем, и все страны уже открываются. Открываются даже страны, где пандемия была широко распространена. Постепенно открываемся и мы, но полностью контролируем ситуацию», — отметил президент.