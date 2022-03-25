Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Брюсселе прокомментировал угрозы со стороны РФ в отношении Польши. Об этом сообщил канал TVP Info.

«В Польше есть поговорка: «Не пугай, не пугай…» Мы нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире, если кто-то нападал», – сказал он.

По словам президента, Польша по-прежнему хочет жить в мире.

«Мы вырвались из-за железного занавеса, обрели полный суверенитет, независимость, экономическую свободу, чтобы относительно комфортно жить, развиваться, богатеть, познавать мир и быть гражданами мира. И мы хотим, чтобы так продолжалось. Это наше стремление – как общества и нации. Мы неагрессивны и не хотим ни на кого нападать», – заверил Дуда.

В то же время он уверен, что страна должна подготовиться к тому, что на нее могут напасть.

«Если кто-то захочет напасть на нас, будь то с севера, востока или с какой-либо другой стороны, он должен учитывать, что мы будем твердо стоять на защите нашей родины. Уверяю вас, что она достаточно обширная, чтобы нападавших было где похоронить», – заявил он.

В оригинале польская пословица, о которой упомянул Дуда, звучит «Не пугай, не пугай, а то сам обосрешься» (Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz). (gordonua.com)