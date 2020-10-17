Президент: Мы вернем свои земли любым путем, пусть знает каждый!

“Только взгляните, какое уродливое название дали они Физули. Пусть обрушится это название на ваши же головы. Пусть горит оно в аду. Этого названия уже нет в помине, как нет и названия Мадагиз. Это Суговушан. Мы вернем нашим землям их исконные названия”.

Как сообщает Report, об этом в ходе своего обращения к народу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Давайте, переносите в Шушу парламент своей так называемой структуры, чего же вы, посмотрим, как вы это сделаете! Посмотрите, мы превратили в руины место так называемой инаугурации главы бандитского режима. Ты говорил ультиматумами, ставил нам семь условий, где же они, твои условия?! Что же ты цепляешься за подол то того, то другого, молишь о помощи, умоляешь, чтобы они остановили Азербайджан. Убирайся с наших земель, тогда мы остановимся. Я говорил это, не скрываю. Азербайджанский народ говорит то же самое. Каждый день говорю это. Выйди, скажи, что завтра мы покидаем эти территории — остановимся. Мы не желаем кровопролития, мы хотим вернуть свои земли. Мы вернем свои земли любым путем. Пусть знает каждый! ”, — заявил президент.