Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что направит военных специалистов для борьбы с пожаром на Кубе, сообщает издание Milenio.

«Произошел взрыв, начал гореть резервуар с топливом, затем еще один, есть пропавшие без вести, раненые, и мы тоже окажем помощь для того, чтобы взять пожар под контроль, я дал такое распоряжение Pemex и вооруженным силам», — приказал Обрадор.

Издание не уточнила, когда мексиканские военные и гражданские специалисты будут направлены на Кубу.

Ранее спасатели нашли тело погибшего на горящей нефтебазе на Кубе.