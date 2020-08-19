Президент Мали объявил об отставке

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента. Это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники.
Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — сказал президент. Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения.
| 2020-08-19T10:47:17+04:00 19 августа 2020, 10:48|12345 (Пока оценок нет)
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