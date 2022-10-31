Президент Ливана Мишель Аун в последний день пребывания на этом посту потребовал от парламента назначить в стране нового премьер-министра, который сможет сформировать эффективное правительство, сообщила газета Asharq Al-Awsat.

По данным СМИ, он обратился с посланием к депутатам и призвал их сместить премьера Наджиба Микати, который был назначен на этот пост 23 июня.

По словам Ауна, поведение Микати говорит о том, что он уклонился от возложенного на него поручения по формированию правительства под предлогом первостепенности избрания нового президента Ливана.

Микати, как утверждает президент, нужно заменить на политика, способного создать эффективное правительство, которое получит вотум доверия и осуществит необходимые реформы.

Глава республики накануне объявил об отставке правительства, временно исполнявшего обязанности после выборов в парламент, состоявшихся 15 мая. Вместе с тем он не подписал декрет о создании нового кабмина, поскольку у него с премьером сохраняются разногласия по его составу. (Газета.Ру)