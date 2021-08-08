Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в возможности улучшения отношений с Республикой Беларусь. Об этом сообщает TACC со ссылкой на LRT.

«Наши отношения с Республикой Беларусь в настоящее время осложнены. Имея в виду циничное, агрессивное поведение Беларуси, усматриваю очень ограниченные возможности в будущем их улучшить», — заявил политик.

По его словам, позиция Литвы укладывается в общее русло линии Евросоюза. «ЕС, Литва и другие государства-члены будут едины в четком ответе на политику, которую проводит белорусский режим», — сказал Науседа.

С начала года на литовско-беларусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год. В конце мая 2021 года беларусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнюю страну, но с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать (lenta. ru)