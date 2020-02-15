Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал американские войска в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России. По его словам, без них страна не смогла бы «эффективно сдерживать российскую угрозу».

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik — Литва» 14 февраля.

«Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены, постоянно обучались, участвовали в учениях совместно с Вооруженными силами Литвы и получали быстрое усиление в случае необходимости», — подчеркнул Науседа.

12 февраля стало известно, что пятеро военных НАТО пропали в лесу во время учений, проходивших в начале февраля в Литве. В поисковой операции принимали участие военная полиция, пограничники и вертолеты ВВС. На момент исчезновения натовцы отрабатывали навыки маскировки на местности и целенаправленно скрывались, думая, что тренировка не закончена, поэтому обнаружить их удалось только сутки спустя (iz.ru)