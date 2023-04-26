Президент Колумбии Густаво Петро попросил всех министров подать заявления об отставке, чтобы произвести перестановки в правительстве. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета El Tiempo.

Как передает издание, данное решение Петро не говорит о том, что все министры лишатся своих постов. По информации источника El Tiempo, в администрации президента обсуждаются перестановки в МИД, МВД и оборонном ведомстве. Отмечается, что правительство пока не подтверждало планы реорганизации кабинета министров.

Информация о запланированных перестановках появилась после того, как продвигаемая исполнительной властью реформа здравоохранения с трудом преодолела голосование на уровне парламентской комиссии. (Газета.Ру)