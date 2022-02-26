Президент Киргизии Садыр Жапаров поддержал действия России по защите Донбасса. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в субботу, 26 февраля 2022 года. Содержание разговора приводит сайт Кремля.

«Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса», — говорится в тексте сообщения.\

Президент России поблагодарил коллегу за «принципиально солидарную позицию». Главы государств также подтвердили взаимный настрой на «всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества».

Утром в четверг, 24 февраля, Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции (kp. ru)./