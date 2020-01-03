Президент Ирана пообещал США сокрушительный ответ на гибель Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление», — заявил Роухани.

Министр обороны страны Амир Хатами пообещал дать «сокрушительный ответ» тем, кто стоит за гибелью генерала. Он также подчеркнул, что данное преступление доказывает «низость Большого сатаны» (так США называют в Иране).