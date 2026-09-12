Ормузский пролив будет открыт в случае прекращения блокады и атак со стороны США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью индийскому телеканалу India Today.

«Они не смогли достичь своих целей посредством войны и поэтому перешли к экономическому давлению. Однако мы не остановимся», — сказал он.

Говоря о морской блокаде, Пезешкиан заявил, что США не достигнут своих целей и при таком раскладе дел.

«Конечно, морской путь — не единственный путь, от которого зависит наша жизнь, и таким путем они также не смогут достичь своих целей», — выразил уверенность он.

Президент Ирана подчеркнул, что Ормузский пролив будет открыт в случае прекращения блокады и атак со стороны США.

Говоря о переговорах между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу, Пезешкиан сообщил, что в понедельник в Маскате состоится встреча министров иностранных дел арабских стран.

«В понедельник на этой неделе министры иностранных дел арабских стран соберутся в Маскате, чтобы подписать соглашение Омана и Ирана о создании совместного маршрута через Ормузский пролив и уведомить об этом соглашении Международную морскую организацию. На этой встрече будут присутствовать и страны, с территории которых на нас были совершены атаки [США]», — сказал он. (Агентство Анадолу)