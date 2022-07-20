Президент Ирана дал новые указания по совершенствованию железнодорожного проекта в рамках коридора Север-Юг.

Как передает тегеранское бюро #, сегодня на заседании Кабинета министров Ирана президент Ибрахим Раиси поручил своему первому заместителю при координации с министерством дорог и градостроительства, определить точное время для ускорения и совершенствования коридора Север-Юг.