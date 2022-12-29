29 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе.

Как сообщает Report, глава государства, первая леди и члены семьи ознакомились с созданными в комплексе условиями.

Управляющий делами президента Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде проинформировал главу государства и первую леди о работе, проделанной в отеле.

Было отмечено, что комплекс, находящийся в селе Пирибедил Шабранского района, расположен в 147 километрах от Баку. Отель, построенный на территории комплекса на площади 12,6 гектара, состоит из 119 номеров различных категорий, 10 одноэтажных и 20 двухэтажных коттеджей.

Комплекс является первым в Азербайджане центром отдыха, применяющим древнюю индийскую медицинскую систему – методы лечения Аюрведой. Профессиональные специалисты Панчакармы (освобождение от токсинов) предлагают здесь особые оригинальные методы терапии на основе индийских традиций.

В центре «Аюрведа Спа» функционируют салон красоты, 6 процедурных, финская сауна, парилка, зона отдыха и крытый бассейн. Здесь также имеются все условия для занятий фитнесом и йогой. В центре будут организовываться оздоровительные процедуры Панчакармы, сеансы пранаямы, занятия по йоге и образу жизни.

Кроме того, в комплексе буду функционировать рестораны «Рубаи», «Ахенг», «Оджаг», Misra Lobby Lounge, Badə Louge Bar, Aura Cafe, различные развлекательные и игровые комнаты.

В отеле созданы конференц-залы «Баяты» и «Шираз» на 180 мест для деловых встреч, конференций и особых мероприятий. В комплексе, который будет оказывать услуги также как творческий центр, предусмотрены коттеджи для композиторов, писателей и художников.

Отметим, что Шабранский район обладает потенциалом стать одним из важных туристических маршрутов. Поэтому одной из основных задач является формирование на территории района инфраструктуры в соответствии с возрастающими потребностями. Ознакомление президента Ильхама Алиева со сданным в эксплуатацию новым комплексом отдыха свидетельствует о чутком отношении главы государства к данному вопросу.

Таким образом, сдача в эксплуатацию данного комплекса является очередным важным шагом с точки зрения улучшения инфраструктуры туризма и повышения уровня услуг в регионах.

14:59