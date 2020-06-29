Президент Грузии подписала конституционные поправки по системе выборов

 Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятые парламентом конституционные поправки, согласно которым парламентские выборы текущего года пройдут по новой системе, об этом глава государства заявила во время своего выступления.
Парламент Грузии в понедельник в третьем, окончательном чтении принял поправки в конституцию страны, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на парламентских выборах по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью. До принятия поправок парламент Грузии избирался по смешанной системе: 77 депутатов — по пропорциональным спискам, 73 — по мажоритарным.
«Я подписала конституционные изменения, которые являются новым шагом на демократическом пути Грузии. Хочу поблагодарить за это парламент и всех его членов, кто поддержал поправки, а так же всех тех, кто поправки не поддержал, но я уверена, что на самом деле изменения поддерживают все. Это серьезный шаг к нашему прогрессу, демократии, стабильности»,- заявила Зурабишвили, ее выступление транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.(РИА Новости)
| 2020-06-29T19:47:27+04:00 29 июня 2020, 20:51|12345 (Пока оценок нет)
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