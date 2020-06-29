Президент Грузии подписала конституционные поправки по системе выборов

«Я подписала конституционные изменения, которые являются новым шагом на демократическом пути Грузии. Хочу поблагодарить за это парламент и всех его членов, кто поддержал поправки, а так же всех тех, кто поправки не поддержал, но я уверена, что на самом деле изменения поддерживают все. Это серьезный шаг к нашему прогрессу, демократии, стабильности»,- заявила Зурабишвили, ее выступление транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.(РИА Новости)