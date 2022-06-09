Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал Турцию непредсказуемой на фоне продолжения блокировки курса Хельсинки в НАТО со стороны Анкары, пишет Ilta-Sanomat. По его словам, изначально турецкое руководство не высказывало претензий, а лишь говорило о поддержке амбиций финского правительства.

Как отметил Ниинисте, в начале апреля у него состоялся телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого политик позитивно оценил планы Финляндии по вступлению в НАТО.

«В конце довольно долгой дискуссии он сказал, что если вы будете подаваться на членство в НАТО, мы отнесемся к этому одобрительно, мы оценим это одобрительно», — отметил финский президент.

Ниинисте также добавил, что отсутствие какой-либо критики со стороны Турции наблюдалось и в начале мая. Он привел в пример переговоры глав МИД двух государств, в рамках которых турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу вновь подтвердил поддержку Финляндии со стороны Анкары в вопросах присоединения к НАТО.

«Турция непредсказуема, надеюсь, эта непредсказуемость приведет к быстрому решению [ситуации с блокировкой]. Но точно так же она может означать длительную задержку», — подчеркнул Ниинисте.

Ранее Эрдоган заявил, что пока рано говорить о возможности Швеции и Финляндии вступить в НАТО. (gazeta.ru)