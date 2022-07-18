Президент Эстонии Алар Карис в понедельник утвердил новое правительство премьер-министра Каи Каллас.

Как передает «Европейская правда», об этом сообщает портал ERR.

Новое правительство после этого приняло присягу перед депутатами парламента.

Ранее обновленный состав кабинета министров был представлен президенту страны Алару Карису. В ходе церемонии глава государства сравнил новое правительство с «пожарной командой или бригадой скорой помощи»: «Нужно сделать так, чтобы дом не сгорел и пациент выжил».

Предыдущий кабинет министров работал с января 2021 года. Его сформировала коалиция из двух крупнейших партий в эстонском парламенте – «Партии реформ» и «Центристской партии». Возглавила правительство лидер «реформистов» Кая Каллас.

В начале июня Каллас в одностороннем порядке вышла из коалиции и исключила «центристских» министров из правительства. Поводом для такого решения стали разногласия между партнерами по государственным расходам. 14 июля Каллас официально заявила о своей отставке и роспуске правительства — это был формальный шаг для того, чтобы лидер «реформистов» смогла сформировать новый кабинет, сохранив свой пост.

Теперь правительство будет состоять из представителей трех партий. В новую коалицию, кроме реформистов во главе с Каллас, вошли социал-демократы и консервативная партия Isamaa («Отечество») — вместе они представлены 56 депутатами из 101 в парламенте Эстонии. Впрочем, уже в марте следующего года в стране пройдут новые выборы.