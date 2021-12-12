Президент Эстонии Алар Карис отказался от поездки на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в китайском Пекине в феврале следующего года. Такое решение глава государства принял из политических соображений. Об этом 12 декабря сообщает местный портал телерадиовещания ERR.

«Алар Карис в интервью телеканалу Kanal2 заявил, что не планирует ехать на зимнюю Олимпиаду в Китае по политическим причинам», — говорится в сообщении.

По информации вещателя, эстонский лидер подчеркнул, что решение было принято «совместно с лидерами соседних стран».

9 декабря пресс-секретарь правительства Эстонии сообщил порталу, что вопрос, поедет ли кто-то из руководства страны на ОИ в Пекин, пока не обсуждался в кабмине. Аналогичное заявление сделали и в министерстве иностранных дел республики.

В то же время в пресс-службе эстонского министерства культуры подтвердили, что получили приглашение на Игры, но сказали, что решение о поездке в КНР главы ведомства Тийта Терика и вице-канцлера Тарви Пюрна пока не принято.

Согласно данным ERR, позиция властей Эстонии относительно Олимпиады может в том числе зависеть от общей позиции Евросоюза, которая, вероятнее всего, будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС на следующей неделе.