Президент Эрдоган прокомментирвоал ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта

Долг каждого уважаемого государства — поддержать борьбу Азербайджана за освобождение своих оккупированных территорий. Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров страны.

Президент Эрдоган отметил, что Армения не только оккупирует азербайджанские земли, но и совершает преступления против мирных жителей в различных регионах Азербайджана.

По его словам, «сформированная США, Францией и Россией Минская группа под эгидой ОБСЕ не только не привела к разрешению кризиса, но и обрекла проблему Нагорного Карабаха на неурегулированность».

«Для человечества не будет мира, пока мир не будет спасен от бандитских государств и их бандитских властей. Такие бандитские государства злоупотребляют своими народами и подрывают мировую стабильность», — заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган вновь подчеркнул, что Турция продолжит всемерно поддерживать Азербайджан в его борьбе за освобождение оккупированных Арменией территорий страны.