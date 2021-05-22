Президент Болгарии Румен Радев заявил в субботу о необходимости смены руководителей спецслужб в связи со скандалом о прослушке политиков оппозиционных партий накануне выборов в Народное собрание (парламент) страны 4 апреля. Высказывание главы государства транслировали ведущие болгарские телеканалы.

«Каждый сигнал о прослушке должен быть проверен. Вопрос однако в том, что те же люди, которые организовали и провели эти прослушки, должны проверять сами себя. Именно поэтому необходимы кадровые перемены», — сказал Радев.

Отвечая на вопросы журналистов, президент отметил, что за последние 10 лет болгарские спецслужбы молчали о многих серьезных нарушениях, допущенных политиками, которые находились у власти.(ТАСС)