Президент Азербайджана распорядился о проведении 145-летия печати

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

Газета «Экинчи», которую выдающийся представитель интеллигенции и публицист-просветитель Гасан бек Зардаби начал издавать на азербайджанском языке 145 лет назад – 22 июля 1875 года, вошла в историю как первый образец нашей национальной печати и важное событие общественно-политической жизни Азербайджана того периода. Обогатившись в последующие годы многочисленными изданиями, наша национальная печать внесла существенный вклад в развитие азербайджанского литературного языка и просветительского движения, ей принадлежат большие заслуги в формировании национального самосознания и идеологии независимости, пропаганде передовых идей…

В целях сохранения и пропаганды традиций национальной печати в Азербайджанской Республике, учитывая место средств массовой информации в общественно-политической жизни нашей страны и их роль в процессе строительства современного общества, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, глава государства постановил:

1.Широко отметить в нашей стране 145-летний юбилей азербайджанской национальной печати.

2. Поручить Администрации президента Азербайджанской Республики:

2.1.обеспечить проведение юбилейных мероприятий с учетом требований особого карантинного режима, введенного на территории Азербайджанской Республики в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики;

2.2.на основании предложений журналистских организаций и редакций в месячный срок представить президенту Азербайджанской Республики предложения о награждении журналистов, которым принадлежат особые заслуги в развитии азербайджанской национальной печати.