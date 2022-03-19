Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туниса Каису Саиду.

В тексте поздравительного послания говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Тунисской Республики – Днем независимости.

Верю, что развитие азербайджано-тунисских дружественных отношений как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Туниса желаю мира и процветания».