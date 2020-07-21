Президент Азербайджана: Фактически они хотели незаконным путем захватить власть

«Для того чтобы отметить нашу военную победу, тысячи людей вышли на улицы, тысячи людей поддержали государство, армию».

Как передает АПА, об этом 21 июля в Баку на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что эта прекрасная картина была символом гражданского согласия: «Оживление и эмоции людей проявлялись в позитивном направлении. Я немедленно дал указание правоохранительным органам, в первую очередь Министерству внутренних дел, принять все меры для охраны порядка. Вы, наверное, видели по интернету, что рядом с людьми шли и сотрудники полиции, так как люди двигались по автодороге, там могла произойти любая авария. Куда они пришли в организованном порядке? В Шехидляр хиябаны, куда и должны были прийти. Они выразили там свою поддержку. Однако некоторые грязные элементы, члены Народного фронта Азербайджана, воспользовавшись этим попытались спровоцировать беспорядки, ворвались в здание парламента, где совершили разгром. Какая связь между зданием парламента и одержанной победой? И потом это – победа, что признают все. Армения уже вынуждена признать это. В эти дни мы увидели большую поддержку извне. То есть, воля народа сбылась, это надо праздновать. Но зачем надо было разрушать, ломать стены, кабинеты в здании парламента?! Они поднялись до третьего этажа. Разбивали двери, стекла кабинетов. Ты что — пришел разрушать высший законодательный орган? Кто это может сделать? Враг, больше никто».

«Разве человек, привязанный к своему народу, своей Родине, сделает такое в то время, когда идет война? Сейчас идет следствие. Не хочу опережать следствие. Вообще не намерен вмешиваться. Но все налицо. Сейчас уже общественности представлены некоторые видеокадры. Посмотрите, как жалко и беспомощно выглядят эти люди. Где их «подвиг», где их «героизм»? Теперь они ответят перед законом. Я говорил, еще раз хочу сказать: ни один человек, совершивший эти преступления, эти действия, не сможет избежать ответственности. Всех по одному найдем и находим. Всех до последнего найдем и привлечем к ответственности. Пусть народ знает их. Пусть их родители постесняются – кого они вырастили? Каких манкуртов вырастили? Поэтому общественность должна знать это. Не только они, но и их родители несут ответственность. Естественно, это моральная ответственность. Но пусть и родители постесняются. Что это напоминает? Вы, наверное, тоже помните 1992 год. Военный переворот, совершенный Народным фронтом Азербайджана, начался с захвата здания парламента, там и закончился. Эти кадры есть, наверное, телеканалы покажут их. В то время власти Азербайджана не смогли выстоять перед ними, так как не проявили смелости, решительности, воли, а самое главное, не было поддержки народа. Поэтому как только там собралась группа людей, которая совершила нападение, власть полностью развалилась. Все отошли кто куда, бежали и спрятались, кто дома, кто еще где-то. Царило безвластие. По такому же сценарию они пытались сделать это и на сей раз. По тому же сценарию захватить здание парламента, провозгласить там свою власть. Материалы следствия уже подтверждают это. Еще раз говорю, не хочу опережать, азербайджанский народ все узнает. Фактически они хотели незаконным путем захватить власть. Но я сказал, что те годы остались в прошлом. Сегодня Азербайджан уже не тот. Азербайджан – сильное государство, в Азербайджане есть сильная власть, обладающая твердой волей, а самое главное — есть поддержка народа», — отметил президент.