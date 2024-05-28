Россия в начале полномасштабного вторжения планировала с помощью агентуры захватить президента Украины Владимира Зеленского в заложники и заставить его записать видеообращение о капитуляции.

Об этом пишет Times со ссылкой на источник в СБУ, сообщает hromadske.ua.

Такую информацию украинским правоохранителям выдал полковник Управления государственной охраны Украины, задержанный по подозрению в подготовке нападения на начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

По этому делу правоохранители разоблачили сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, работающей по Украине. В нее входили пять членов, в том числе двое полковников УГО. По данным Times, это начальник одного из департаментов УГО Андрей Гук и полковник Александр Деркач.

Как рассказал собеседник в СБУ, в течение нескольких месяцев правоохранители наблюдали за двумя полковниками УГО и третьим мужчиной — неназванным убийцей. Следователи знали, что троица планирует убить Буданова и следит за главой СБУ Василием Малюком и самим Зеленским. Фигурантов должны были задержать одновременно, чтобы они не предупредили друг друга и не скрылись.

Один полковник был дома, в своей киевской квартире, другой гостил у друзей в Сумской области. Оба были вооружены, поэтому во избежание опасной перестрелки СБУ выманила их, организовав неожиданный вызов на работу.

Как отмечается, оба полковника признались во время задержания. Они также рассказали о попытке россиян взять Зеленского в заложники в самом начале войны.

В феврале 2022 года агент РФ получил задачу выявить лояльных к России госохранников и убить лояльных к Украине, чтобы взять в заложники президента. Они должны были заставить Зеленского сделать видеозаявление о капитуляции и о том, что нет причин воевать, иначе его убьют, рассказал офицер СБУ.

Как отмечается, во время хаоса первых дней вторжения один из полковников собрал других телохранителей президента и предложил им сложить оружие, заявив: «Мы не Вооруженные силы, у нас нет особой задачи защищать Украину, и мне не платят достаточно, чтобы здесь обустроить Брестскую крепость».

Тогда его сослуживцы охраны отвергли эти комментарии как эмоциональную реакцию на вторжение и проигнорировали их. А уже после его задержания, когда они поняли, что тот действовал по приказу ФСБ, «были шокированы».

В начале мая СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые готовили покушение на Зеленского, Буданова и Малюка.

Для убийства Буданова ФСБ планировала нанести ракетный удар по дому, где должен был находиться начальник ГУР. Затем — запустить дрон, чтобы снять последствия и атаковать людей, которые остались бы на месте атаки. После этого россияне хотели ударить еще одной ракетой, в частности, чтобы уничтожить следы применения дрона.

По данным следствия, вооружение для агента обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.

Агентам РФ сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и подготовка к террористическому акту. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им всем грозит пожизненное лишение свободы.