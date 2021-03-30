Президент Армении заявил, что его страна находится в «многовекторном кризисе»

Армения находится в многовекторной кризисной ситуации, заявил президент страны Армен Саркисян.

Президент заявил, что причинами этому являются неэффективность работы госаппарата, поствоенная ситуация и пандемия коронавируса.

«Мы находимся в многовекторном кризисе. Он связан и с поствоенной ситуацией, потерей тысяч молодых жизней», — сказал Саркисян.

Кроме всего прочего, президент заявил, что кризис наблюдается в социальной сфере, особенно на фоне беженцев из Нагорного Карабаха.

«Есть также морально-психологический кризис. Сегодня тысячи людей думают, как купить билет, уехать в Россию или получить американскую визу. Эмиграция из страны может получить кризисные размеры», — отметил Саркисян. (gazeta.ru)