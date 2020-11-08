Президент Армении снова уволил главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Армен Саркисян уволил временно исполняющего обязанности Службы национальной безопасности (СНБ) страны Микаела Амбарцумяна, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Газета.Ру.

Амбарцумян занимал пост ровно месяц, он был назначен 8 октября. Службу возглавит бывший заместитель главы ведомства Армен Абазян.

Отставка Амбарцумяна станет четвертой отставкой руководителя СНБ Армении за последние два года. Его предшественник Аргишти Кярамян был назначен 8 июля и провел на посту три месяца.

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