Президент Армении разрешил полиции прослушивать телефонные разговоры без спецразрешения

4 февраля Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о внесении изменений в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», который разрешает полиции прослушивать телефонные переговоры без получения специального разрешения от Службы национальной безопасности.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Армении.
До принятия закона правом на прослушку пользовалась лишь СНБ.
По мнению авторов законодательного акта, нововведение позволит сэкономить время и увеличить эффективность раскрытия преступлений.