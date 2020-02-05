Президент Армении разрешил полиции прослушивать телефонные разговоры без спецразрешения

4 февраля Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о внесении изменений в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», который разрешает полиции прослушивать телефонные переговоры без получения специального разрешения от Службы национальной безопасности.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

До принятия закона правом на прослушку пользовалась лишь СНБ.

По мнению авторов законодательного акта, нововведение позволит сэкономить время и увеличить эффективность раскрытия преступлений.

| 2020-02-05T16:33:56+00:00 5 февраля 2020, 20:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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