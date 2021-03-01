Президент Армении обратился к соотечественникам с призывом не допустить потрясений в стране

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских «Искандерах». Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра. (РИА Новости)