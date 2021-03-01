Президент Армении обратился к соотечественникам с призывом не допустить потрясений в стране

Президент Армении Армен Саркисян в своем обращении к соотечественникам по случаю очередной годовщины событий 1 марта 2008 года призвал политсилы избежать потрясений и нестабильности.
В понедельник в Ереване запланированы два митинга. Оппозиция соберется на проспекте Баграмяна напротив здания парламента в 17.00 мск, сторонники Пашиняна – в 17.30 мск на площади Республики. Первого марта 2008 года в ходе разгона акций протеста оппозиции погибли 10 человек.
«Политическая борьба не должна выйти за рамки законности, привести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более — конфронтацию и раскол», — говорится в обращении на сайте президента.
По словам Саркисяна, страна нуждается в единстве и солидарности. «Особенно сегодня консолидация и терпимость имеют жизненно важное значение для нашего государства и народа», — отметил армянский президент.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских «Искандерах». Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра. (РИА Новости)